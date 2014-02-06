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إحالة بلاغ ضد النائب العام السابق للنيابة لتسليمه السفير الليبى السابق لميلشيات ليبية

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إحالة بلاغ ضد النائب العام السابق للنيابة لتسليمه السفير الليبى السابق لميلشيات ليبية إحالة بلاغ ضد النائب العام السابق للنيابة لتسليمه السفير الليبى السابق لميلشيات ليبية

المستشار طلعت عبدالله

أحال المستشار هشام بركات النائب العام البلاغ المقدم من محمود أبو الليل رئيس جبهة الدفاع عن طيبة ضد النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إلى نيابة الأقصر للتحقيق .

وطالب أبو الليل في بلاغه بالتحقيق مع طلعت عبد الله بتهم التورط في تسليم على مارية، السفير الليبي السابق للميليشيات الليبية مع تسليم محمد إبراهيم شقيق موسي إبراهيم المتحدث باسم الليبية السابق.
> وأكد البلاغ الذي تم إيداعه برقم 8 لسنة  2013 أن وتم إحالته برقم 138أن عملية تسليم السفير الليبي تمت طبقا لصفقة بحسب وصف البلاغ بين الحكومة الانتقالية الليبية التي سيطرت عليها الميليشيات وحكومة جماعة الإخوان وبإشراف الرئيس المعزول محمد مرسي وتم التسليم دون انتظار لحكم قضائي وبالمخالفة للدستور.

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