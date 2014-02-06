بروتوكول تعاون بين القومي لحقوق الإنسان واليونسكو لدعم قيم الديمقراطية في مصر

وقع اليوم الخميس المجلس القومى لحقوق الانسان بروتوكول تعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”،وذلك فى إطار العمل على تعزيز التنشئة والتربية على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان لفئة الشباب مع عناية خاصة بالمرأة ، وكذلك ترسيخ الوعي وممارسة الديمقراطية السليمة والمنضبطة بما يؤمن مستقبل ديمقراطى مناسب فى المجتمع مصري.

وأكد فايق أن البروتوكول يهدف إلى إعداد كتيب باللغة العربية يخاطب الشباب المصري من الجنسين من سن 18- 25 سنة حول حقوق الإنسان والديمقراطية ، ثم يتم إصدار دليل للمدرسين حول كيفية استخدام الكتيب فى تعليم حقوق الإنسان .

يعقب ذلك إصدار الكتيب والدليل ، وعقد سلسلة من ورش العمل لتدريب المدرسين ، ثم تنظيم عدد من الدورات النموذجية مع التلاميذ فى مختلف المحافظات بهدف توعية الشباب وتربيته على حقوق الإنسان .

وأكد محمد البشير مدير مكتب اليونسكو بالمنطقة العربية أن هذا العمل مواكب للمسار الذى تشهده مصر اليوم من تطبيق لخريطة الطريق فى إتجاه مزيد من الديمقراطية والمشاركة التى تمت فى الاستفتاء على الدستور .

وأضاف البشير ان اليونسكو لن يدخر أى جهد فى مواكبة ودعم جهود السلطات المصرية والمجتمع المدنى لدعم خريطة الطريق وقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأعرب علاء شلبي أن هذا البروتوكول بالغ الأهمية لأنه يتعامل مع فئة تمثل 45% من السكان لتوعية الشباب وتربيته على الديمقراطية وحقوق الإنسان.