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عمرو دياب وتامر حسني يطيحان بالمصريات ويفضلان اللبنانيات

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عمرو دياب وتامر حسني يطيحان بالمصريات ويفضلان اللبنانيات عمرو دياب وتامر حسني يطيحان بالمصريات ويفضلان اللبنانيات

أطاح الفنانان وتامر حسني بأحلام النجمات المصريات في الوقوف أمامهما في مسلسليهما، فحلمت الكثيرات وتصارعن من تحت الطاولة على الفوز ببطولة مسلسل "الشهرة" لعمرو كونهن يعلمن جيداً أنّ الوقوف أمام نجم بحجم عمرو في أولى تجربة درامية له سيضاعف من شهرتهن، ويضمن عرض العمل في شهر رمضان وتسويقه على أكبر كم من القنوات الفضائية، خاصة وأنّ حجم الإقبال على شراء المسلسلات حالياً يواجه صعوبات كثيرة للغاية بسبب الأزمات الإنتاجية التي يعاني منها السوق الدرامي بشكل عام.
فقد أصبحت الفنانة اللبنانية مايا دياب على بعد خطوات قليلة للغاية من التوقيع رسمياً مع شركة سينرجي المنتجة لمسلسل "الشهرة"، لتحمل جانب البطولة النسائية أمام عمرو بجوار كل من زميلتها الممثلة اللبنانية الشابة إيميه صياح، والفنانين بشرى وأحمد فهمي وصلاح عبد الله ومحمد لطفي وأمينة خليل وادوارد عن قصة من تأليف دكتور مدحت العدل وإخراج احمد نادر جلال.
وبعد أن استعان في كل أفلامه السابقة بفنانات مصريات مثل زينة ومي عز الدين التي شاركته أيضا في مسلسله الأول "ادم"، إلا أنّ تامر حسني قرر فجأة اختيار فنانة لبنانية وهي نيكول سابا لتشاركه مسلسله الثاني "ياسين"، الذي تم تغير اسمه إلى "فرق توقيت".
اختيار نيكول شكل صدمة للكثير من النجمات المصريات، بعد أن ترددت أنباء عن أن مي عز الدين هي المرشحة الأقوى للعمل، وقيل إن خلافاً وقع بين مي وتامر بعد ترشيح نيكول، لكن تامر كذب الشائعة بتهنئتها بمناسبة عيد ميلادها ونشر صورة تجمعهما معا على حسابه الشخصي على الفايسبوك.

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سيدتي

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