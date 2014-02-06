ما الذي يمنع George Clooney من الانضمام إلى "توتير" ؟

برغم أهمية شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة في حياة النجوم والفنانين، والتي باتت مراكز إعلاميّة خاصّة بهم، يبثون عبرها أحدث أخبارهم إلى جماهيرهم، إلا أنّ النجم George Clooney بخلافهم يفضّل عدم الدخول معترك التواصل الاجتماعي، ويرفض إنشاء صفحات خاصّة به.

وفي حديث معه حول ما يفعله في أوقات فراغه، صرّح بأنّه يُحاول مساعدة الناس من خلال عمله في جمعيّات تُعنى بحقوق الإنسان، حسب ما ذكر موقع "variety".

Clooney الذي يكتب كلّ نصوصه بيده، شرح أنه يحبّ الكتابة في المساء، وقد يقول أشياء غبية عبر "تويتر".

وتابع Clooney قائلاً: "لا أريد أن أجعل نفسي متاحة أكثر من اللازم"، مضيفاً أنه لا يرى نفسه أو حتى صديقيه المقرّبين Matt Damon و Brad Pitt من الذين يرغبون في التحدّث عن خواطرهم وأفكارهم في مساحة لا تزيد عن 140 حرفاً في الساعة الثالثة صباحاً".

وختم Clooney بتخيّله سيناريو عجيباً، حيث توقع أن يرى نفسه فيه وهو ينهض من النوم، بعد تناوله حبّة منوّمة، ثمّ يقوم بكتابة جمل غير مترابطة وغير مفهومة، ما يجعل انضمامه إلى تويتر فكرة سيّئة.

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