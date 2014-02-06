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تنفيذ 631 حكم قضائي و1753 مخالفة مرورية وضبط 215 دراجة بخارية بالمنيا‎

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تنفيذ 631 حكم قضائي و1753 مخالفة مرورية وضبط 215 دراجة بخارية بالمنيا‎ تنفيذ 631 حكم قضائي و1753 مخالفة مرورية وضبط 215 دراجة بخارية بالمنيا‎

اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى، أسفرت عن تنفيذ نحو 631 حكما قضائيا ، وضبط 1753 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 215 دراجة بخارية دون ترخيص .

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن ضبط 1753 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 215 دراجة بخارية بدون لوحات، وضبط 8 قطع سلاح ابيض ، و12 مخالفات بيئية .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 631 حكما قضائيا، منها 5 قضايا جنايات ، و342 حبس جزئى و130 حبس مستأنف و99 غرامات جزئية و14غرامات مستأنفة و51 مخالفات.

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