تنفيذ 631 حكم قضائي و1753 مخالفة مرورية وضبط 215 دراجة بخارية بالمنيا‎

شنت مديرية أمن المنيا حملة أمنية لضبط الشارع وتكثيف التواجد الامنى، أسفرت عن تنفيذ نحو 631 حكما قضائيا ، وضبط 1753 مخالفة مرورية متنوعة ، وضبط 215 دراجة بخارية دون ترخيص .

وتلقى اللواء أسامة متولى مدير أمن المنيا، إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائى بالمديرية ، بشن حملة أسفرت عن ضبط 1753 مخالفة مرورية متنوعة وضبط 215 دراجة بخارية بدون لوحات، وضبط 8 قطع سلاح ابيض ، و12 مخالفات بيئية .

وتمكنت الحملة من تنفيذ 631 حكما قضائيا، منها 5 قضايا جنايات ، و342 حبس جزئى و130 حبس مستأنف و99 غرامات جزئية و14غرامات مستأنفة و51 مخالفات.