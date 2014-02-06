شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى تعلن قطع المياه لخفض منسوب الخط الرئيسى

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أنه نظرا لقيام محافظة القاهرة بأعمال التطوير والرصف لشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج وطلب خفض منسوب خط المياه الرئيسى قطر 900 مم، سيتم قطع المياه عن بعض المناطق.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها اليوم الخميس، أن المناطق التى يتم فيها قطع المياه هى (بركة الحاج – كفر أبو صير – المؤسسة العقابية – حوض الطويل – مساكن عزبة حوشان – عزبة كمال رمزى – حوض داود – شارع التروللى) وبعض المناطق بمدينة السلام (العبد القديم والجديد – سبيكو القديم والجديد – الوادى القديم والجديد – مساكن الأهالى – عرب الجرعان – السكة الحديد أرض الدواجن – مساكن صف الضباط – تقسيم مكة – مساكن النيل – القاهر ج. د – أطلس الجديد – الدلتا 1 – الدلتا 528 – الدلتا 384 – اطلس 2, 3 – النيل أ ب ى GC )، وذلك اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم السبت المقبل لمدة 20 ساعة.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفتـرة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى فقط.