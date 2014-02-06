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وكيل الأزهر: لن أوافق على سفر أى أزهرى عمله بحاجة إليه

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وكيل الأزهر: لن أوافق على سفر أى أزهرى عمله بحاجة إليه وكيل الأزهر: لن أوافق على سفر أى أزهرى عمله بحاجة إليه

أصدر الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، قرارا بعدم التجديد للمدرسين بالأزهر الذين يعملون بالخارج ابتداء من العام القادم، فى التخصصات التى بها عجز مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى.

وقال وكيل الأزهر فى تصريحات له، "على العاملين بالخارج من الأزهر أن يعلموا أنه تم تعيينهم وليس لقضاء أعمارهم فى الخارج معطلين درجات يحتاجها شباب لا يجدون عملا، خاصة مع وجود مواقع تعانى عجزا صارخا"، مؤكدا أنه لن يوافق على سفر أى أزهرى عمله بحاجة إليه.

وأضاف شومان، أن مدة الإجازة بنص القوانين واللوائح أربع سنوات لجهة الاختصاص، ويمكن لوكيل الأزهر أن يجددها لأربع سنوات أخرى، فما زاد يكون عن طريق لجنة المبعوثين، موضحا أنه أصدر تعليمات لتمكين الجميع من إتمام عامه الدراسى هذا وعدم اتخاذ أى إجراءات أثناء العام الدراسى تقديرا لظروفهم، فلا مشكلة فى هذا العام، وإن وصلتهم إنذارات أو خطابات بغير ذلك.

وأوضح أنه "سيتم التجديد فى الأعوام المقبلة وإن تجاوزت الـ8 سنوات لأصحاب التخصصات التى بها فائض، كما سيتم التجديد لجميع التخصصات التى لم تمض أربعة أعوام حتى التخصصات التى بها عجز طالما سافر أصحابها بالفعل حتى تنهى الأربع سنوات".

وطالب شومان أصحاب التخصصات التى تعانى عجزا كالرياضيات والإنجليزى والحاسب الآلى، وأمضت أربع سنوات فأكثر، بتدبير أمورهم خلال ما تبقى من العام، والاستعداد للعودة إن أرادوا الاحتفاظ بدرجاتهم فى الأزهر.
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