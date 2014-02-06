صحيفة روسية: زيادة نفقات موسكو وبكين العسكرية تقلق «الناتو»

ذكرت صحيفة «نيزافيسيمايا جازيتا» الروسية، في عددها الصادر الخميس، أن الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي «الناتو»، أندريس فوج راسموسن، عبر عن قلقه من زيادة النفقات العسكرية في روسيا والصين، بينما تخفض أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية انفاقهما في هذا المجال.

وتشير الصحيفة الروسية إلى أنه من المنتظر أن تفوق نفقات الصين العسكرية في عام 2015 مجموع نفقات بريطانيا وفرنسا وألمانيا، في حين فافت الميزانية العسكرية الأمريكية نظيرتها الصينية في عام 2013 بأكثر من 4 مرات، وبلغت 582 مليارا و400 مليون دولار.

وتقول «نيزافيسيمايا جازيتا» إن الولايات المتحدة تعوض تقليص النفقات العسكرية بتطوير أسلحة أكثر فعالية، لافتة إلى أن موسسة شهيرة للاستشارات الأمنية تتوقع زيادة طفيفة للنفقات العسكرية هذا العام، وذلك لأول مرة منذ 4 أعوام، إلا أن «راسموسن» لم يسعد بهذه الأنباء، على حد تعبير الصحيفة الروسية، لأن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو تضطر لتقليص النفقات الدفاعية بسبب إجراءات التقشف.

وتابعت الصحيفة: «إن راسموسن يعتقد أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة الدولية خاصة في ظل زيادة نفقات دول أخرى على المجال العسكري».

وقال «راسموسن» بهذا الشأن، حسب الصحيفة الروسية: «ستملأ قوى أخرى الفراغ، وهي لا تشاطر مصالحنا وقيمنا».

وتذكر «نيزافيسيمايا» أن الصين خصصت 148 مليار دولار للنفقات العسكرية في عام 2014 بزيادة نسبتها 6% مقارنة بالعام الماضي.

وقال كبير الباحثين بمعهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر لارين للصحيفة: «الصراع بين الصين والولايات المتحدة من أجل مناطق النفوذ يؤثر على سباق التسلح، علما أن واشنطن لا تنوي السماح بتراجع مواقعها في آسيا».