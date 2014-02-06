18 قتيلًا وجريحًا حصيلة أولية لتفجيري سيارتين مفخختين بمنطقتي الحرية وجميلة ببغداد

أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم بأن 18 شخصا سقطوا بين قتيل وجريح إثر انفجار سيارتين مفخختين بمنطقتي الحرية وجميلة الصناعية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم في منطقة الحرية شمال غربي بغداد مما أسفر عن مقتل شخصين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح ، فيما انفجرت سيارة أخرى بمنطقة جميلة الصناعية مما أدلى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 6 بجروح متفاوتة.

وبحسب المصدر، توجهت قوات أمنية على الفور إلى مكاني الحادثين وطوقتهما ، فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب الشرعي.

وكانت بغداد قد شهدت اليوم انفجار ثلاث سيارات مفخخة بمنطقتي الشعب وكامب سارة ، أسفرت عن مقتل وإصابة 19 شخصا ، تأتي هذه التفجيرات رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها قوات الأمن صباح اليوم في العاصمة بغداد.

أ ش أ