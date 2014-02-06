قطع المياه عن 24 منطقة في “القاهرة” بسبب أعمال التطوير والرصف بالمرج

أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بيانا تعلن فيه : أنه نتيجة لقيام محافظة القاهرة بأعمال التطوير والرصف لشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج وطلب خفض منسوب خط المياه الرئيسى قطر 900 مم، سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق ” بركة الحاج – كفر أبو صير – المؤسسة العقابية – حوض الطويل – مساكن عزبة حوشان – عزبة كمال رمزى – حوض داود – شارع التروللى ” وبعض المناطق بمدينة السلام ” العبد القديم والجديد – سبيكو القديم والجديد – الوادى القديم والجديد – مساكن الاهالى – عرب الجرعان – السكة الحديد ارض الدواجن – مساكن صف الضباط – تقسيم مكه – مساكن النيل – القاهر ج , د – اطلس الجديد – الدلتا 1 – الدلتا 528 – الدلتا 384 – اطلس 2, 3 – النيل أ ب ى GC ” .

وأشارت الشركة إلى قطع المياه سيكون اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق 8/2/2014 لمدة 20 ساعة، مضيفة : تهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

واختتمت الشركة بيانها : “الشركة قامت بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى فقط ” .