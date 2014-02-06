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قطع المياه عن 24 منطقة في “القاهرة” بسبب أعمال التطوير والرصف بالمرج

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قطع المياه عن 24 منطقة في “القاهرة” بسبب أعمال التطوير والرصف بالمرج قطع المياه عن 24 منطقة في “القاهرة” بسبب أعمال التطوير والرصف بالمرج

أرشيفية

أصدرت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بيانا تعلن فيه : أنه نتيجة لقيام محافظة القاهرة بأعمال التطوير والرصف لشارع مؤسسة الزكاة بمنطقة المرج وطلب خفض منسوب خط المياه الرئيسى قطر 900 مم، سيتم قطع المياه عن عدد من المناطق ” بركة الحاج – كفر أبو صير – المؤسسة العقابية – حوض الطويل – مساكن عزبة حوشان – عزبة كمال رمزى – حوض داود – شارع التروللى ”  وبعض المناطق بمدينة السلام ” العبد القديم والجديد – سبيكو القديم والجديد – الوادى القديم والجديد – مساكن الاهالى – عرب الجرعان – السكة الحديد ارض الدواجن – مساكن صف الضباط – تقسيم مكه – مساكن النيل – القاهر ج , د – اطلس الجديد – الدلتا 1 – الدلتا 528 – الدلتا 384 – اطلس 2, 3 – النيل أ ب ى GC ”  .

وأشارت الشركة إلى قطع المياه سيكون اعتباراً من الساعة الرابعة عصر يوم السبت الموافق 8/2/2014 لمدة 20 ساعة، مضيفة : تهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات الواقعة فى هذه المناطق تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

واختتمت الشركة بيانها : “الشركة قامت  بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 على التليفون الأرضى فقط ” .

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