“إخوان بلاعنف” : الجماعة أنفقت 2 مليار جنيه لتمويل اعتصامات ومظاهرات العام الماضي

أصدرت حركة إخوان بلا عنف بيانًا تكشف فيه عن ميزانية جماعة الإخوان المسلمين خلال عام ”2012 – 2013 ” والخاصة بحجم الاموال التى تم انفاقها وعلى الأخص بعد عزل “محمد مرسي” .

وجاء بالبيان الذي نشرته حركة “إخوان بلاعنف” على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : كشفت الميزانية أن الجماعة قامت بانفاق 2 مليار 25 مليون 320 ألف جنيه خلال العام الماضي فقط وذلك لتمويل الاعتصامات والمظاهرات فى كل المحافظات ولقد بلغت تكلفة اعتصامات ميداني رابعة والنهضة 91 مليون جنيه 120 ألف جنيهًا وذلك للانفاق على الاعتصامات فى تلك الميادين .

وجاء بنص البيان : بلغت حجم الأموال المرسلة من التنظيم الدولى حوالى 298 مليون جنيه 75 ألف وانخفظت الاشتراكات الخاصة بأعضاء الجماعي إلى الربع نتيجه لضبط وإحضار عدد كبير من أعضاء الجماعة .

واختتم الحركة بيانها مؤكدة : قيادات الجماعة تقوم ببيع بعض أصول الشركات والعقارات وبعض الأسهم، وذلك لتجنب مصادرة تلك الأموال ويتم العمل على تهريب تلك الأموال للخارج وأن الحركة تناشد أعضاء الجماعة بضرورة العمل على نبذ العنف والتحريض والعمل على إسقاط تلك القيادات المجرمة التى تسعى إلى إشعال نار الفتنة وتسعى غلى إحراق الوطن .