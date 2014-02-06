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باتو يدرس عرضا من زينيت

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باتو يدرس عرضا من زينيت باتو يدرس عرضا من زينيت

إفي - يتفاوض المهاجم البرازيلي ألكسندر باتو، لاعب فريق كورينثيانز، حول احتمالية انتقاله إلى ساو باولو، كما تلقى عرضين من زينيت سان بطرسبرج الروسي وفريق آخر أوكراني.

وقال وكيل أعمال اللاعب، جيلمور فيلوز، في مقابلة لموقع (ESPN) الرياضي إن باتو "عليه أن يرحل من كورينثيانز"، مؤكدا احتمالية انتقاله إلى ساو باولو، رغم وجود عرضي زينيت والنادي الأوكراني.

ومن جانبه أشار موقع (Globoesporte) إلى احتمالية وجود مفاوضات بين ساو باولو وكورينثيانز ليبيع الأخير باتو مقابل ضم جادسون، لاعب الأول.

ووصل باتو إلى كورينثيانز قادما من ميلان في بداية 2013 مقابل 15 مليون يورو، ولكنه لم يستطع أن يثبت نفسه في تشكيلة الفريق الأساسية.

وكان باتو (24 عاما) محل انتقادات من جانب مشجعي كورينثيانز بسبب سوء نتائج الفريق مع بداية الموسم.

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