تيار المستقبل يناشد المشير السيسى الترشح لرئاسة الجمهورية تلبية لرغبة الملايين

ناشد تيار المستقبل المشير عبدالفتاح السيسي النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الدفاع والانتاج الحربى الترشح لرئاسة الجمهورية تلبية لرغبة الملايين من أبناء الشعب المصري.

> وقال التيار فى بيان له اليوم اننا سنقوم بارسال الملف الاقتصادي التنموي الذي أعدته لجان مختصة داخل التيار إلى المشير السيسي حال ترشحه ونتمني أن يتضمنه البرنامج الانتخابي الخاص به.

> واضاف ان اعلان المشير السيسي ترشحه رسميا للانتخابات الرئاسية في الإعلام المصري وسرعة طرح برنامجه الانتخابي سيمكن الجميع من الاطلاع عليه قبل خوض غمار الانتخابات بوقت كاف.

> وأكد تيار المستقبل استعداد كافة القواعد الخاصة به في محافظات الجمهورية لمساندة المشير السيسي في حملته الانتخابية وعلى الشروع في تنفيذ حملة اعرف رئيسك والتي ستعتمد في المقام الأول على تعريف أبناء الوطن على البرنامج الانتخابي للمشير والمساندة في تنفيذه.

أ ش أ