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المركزي المصرى:ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 104ر17 مليار دولار خلال يناير الماضي

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المركزي المصرى:ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 104ر17 مليار دولار خلال يناير الماضي المركزي المصرى:ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 104ر17 مليار دولار خلال يناير الماضي

أعلن البنك المركزى المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي طفيفا له للمرة الاولى منذ 5 شهور بنحو 73 مليون دولار بنسبة 42ر0 فى المائة ليصل إلى 104ر17 مليار دولار مقابل 031ر17 مليار دولار فى ديسمبر الماضي.
> وكان هشام رامز،محافظ البنك المركزي قد صرح فى وقت سابق بالاحتياطي الأجنبي لن ينخفض بنهاية يناير على الرغم من العطاء الاستثنائي فى يناير الماضي، وسداد 700 مليون دولار من مديونية نادي باريس، ونحو 500 مليون دولار أخرى يتم توفيرها للبنوك شهريا.
> من جانبه قال محسن عادل الخبير الاقتصادي فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن البنك المركزي نجح فى إدارة الاحتياطي والاستفادة من الموارد الدولارية الناتجة عن الدعم العربي فى زيادة حجم الإحتياطي والمحافظة عليه وهو الأمر الذى أدى إلى ارتفاع طفيف فى حجم الاحتياطي من العملات الاجنبية رغم قيام خلال يناير الماضي بسداد 700 مليون دولار من مديونية نادي بارس وعمل طرح استثنائي بنحو 5ر1 مليار دولار بالاضافة إلى توفير 500 مليون دولار آخرى يتم توفيرها للبنوك من خلال المزادات الدورية ما يعد شهادة نجاح للبنك المركزي المصري فى الحفاظ على قدرة البنك فى توفير الحد الادنى لمعامل الآمان بالنسبة للاحتياطي النقدي م العملات الاجنبية.
> وتوقع عادل فى حالة حصول مصر على الدعم الجديد خلال الشهر الجاري ان يشهد الاحتياطي ارتفاعا نسبيا خلال الفترة القليلة القادمة بدعم المساعدات العربية مع الآخذ فى الاعتبار ضرورة معالجة المشكلات الحقيقية والعمل على زيادة جذب السائحين وترشيد الواردات وتشجيع الصادرات.

أ ش أ

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