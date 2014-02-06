قبول طعن النيابة والمتهمين على أحكام “مذبحة بورسعيد” وإعادة المُحاكمة أمام دائرة أُخرى

قضت اليوم محكمة النقض برئاسة المستشار أنور الجابري، بقبول الطعون التي قدمها ن62 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “مذبحة بورسعيد”، وكذلك قبلت المحكمة بقبول طعن النيابة .

وكان المتهمون قد طعنوا على الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات بورسعيد بمعاقبة 45 متهمًا بعقوبات متفاوتة وتبرئة 28 آخرين من بينهم قيادات الشرطة، حيث عاقبت المحكمة 21 متهمًا بالإعدام شنقاً وبالسجن المؤبد 25 عامًا لـ5 متهمين، والسجن 15 عامًا لـ10 آخرين والسجن 10 سنوات لـ6 متهمين، و5 سنوات لمتهمين اثنين، وسنة مع الشغل لمتهم لاتهامهم بقتل 74 من الألتراس الأهلاوى أثناء مباراة كرة القدم بين النادى المصرى والنادى الأهلى باستاد بورسعيد فى أول فبراير 2012 .