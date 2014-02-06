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ضباط شرطة السياحة والآثار بالأقصر يهددون بالإضراب 16 فبراير اعتراضاً على تعنت مدير الإدارة

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ضباط شرطة السياحة والآثار بالأقصر يهددون بالإضراب 16 فبراير اعتراضاً على تعنت مدير الإدارة ضباط شرطة السياحة والآثار بالأقصر يهددون بالإضراب 16 فبراير اعتراضاً على تعنت مدير الإدارة

هشام زعزوع وزير السياحة

هدد ضباط شرطة السياحة واآثار باأقصر بعمل وقفة احتجاجية واﻻضراب عن العمل وغلق المناطق الأثرية يوم 16 فبراير الجاري احتجاجا على ما وصفوه بتعنت مدير عام الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

وقال الضباط ان اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية قرر منح الضباط فى المناطق النائية أجازة شهرية لمدة 12 يوما بواقع 8 أيام أجازة و4 أيام دورية، ولكن المدير العام لشرطة السياحة والآثار خالف قرار الوزير وقررمنحهم 8 أيام أجازة ويومين فقط دورية من أصل 4 ايام ، مشيرين بانهم جميعا مقيمين فى محافظات شمال القاهرة ويقضون يومين من الأجازة فى السفر.

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