«السفير» اللبنانية: فصائل المعارضة السورية تتحد في درعا

ذكرت صحيفة «السفير» اللبنانية، الخميس، أن غالبية الفصائل المسلحة في درعا قد اجتمعت، الأربعاء، وقررت التوحد تحت راية «فرقة اليرموك» التي أصبحت تضم 14 كتيبة ولواء، أبرزها «درع الجنوب» و«البراء بن مالك» و «كتيبة المدرعات».

وقالت الصحيفة في تقرير لها أن توحد المسلحين تم بالتزامن مع معركة أطلقوها في جنوب سوريا، تحت مسمى «جنيف حوران»، بقيادة 5 غرف عمليات، تتوزع على كامل محافظة درعا.

ويقول مصدر ميداني معارض، إن «العملية تتم بأسلحة تقليدية، على اعتبار أن الأكثرية الساحقة من الفصائل في حوران تنتمي إلى الجيش الحر، ولا يوجد حضور قوي للجبهة الإسلامية أو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)».

وأضاف المصدر أن المعركة تهدف إلى توسيع مساحة المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين واستعادة الطريق الدولي بين دمشق ودرعا وصولًا إلى الشريط الحدودي مع الأردن.

أما في ريف دمشق، وتحديدًا في المعضمية، فقد بدأت البلدة باستقبال الأهالي بعد إتمام إجراءات التسوية التي انطلقت منذ قرابة الشهر، حيث سبق ذلك اجتماع مطول بين فعاليات أهلية وبين مسؤولين في الدولة ولجنة المصالحة الوطنية، تم خلاله بحث مسألة المعتقلين وتسوية أوضاع المسلحين، في وقت تواصل فيه القصف المدفعي والصاروخي على داريا المجاورة.

من جهة أخرى، ذكرت الصحيفة أن «داعش» تلقت دعمًا معنويًا كبيرًا من قطاع غزة، حيث أصدر مجلس شورى المجاهدين في بيت المقدس بيانًا اعتبر فيه أن «عدم إنصاف الدولة الإسلامية هو سبب الاقتتال في الشام»، مضيفًا «كان الواجب على المسلمين نصرته وتثبيت أركانه».

ووصف البيان من يحارب «الدولة الإسلامية» بأنهم أقوام ارتكزوا في الفتنة، وتحالفوا مع الأمريكيين والروافض.