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صورة - إبرا يهدي رونالدو ' تجرأ على زلاتان ' في عيد ميلاده

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صورة - إبرا يهدي رونالدو ' تجرأ على زلاتان ' في عيد ميلاده صورة - إبرا يهدي رونالدو ' تجرأ على زلاتان ' في عيد ميلاده

أهدى السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم باريس سان جيرمان قميصا يحمل عبارة "تجرأ على زلاتان" إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة عيد ميلاده.

وكان رونالدو أفضل لاعب في العالم لعام 2013 قد احتفل يوم الأربعاء بعيد ميلاده الـ29.

ووضع إبراهيموفيتش صورة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بها قميص كتب عليها عبارة "تجرأ على زلاتان" وكتب لرونالدو "كل عام وأنت بخير، أرسل لك قميصك المفضل الجديد".

ورد رونالدو قائلا "شكرا على هدية عيد الميلاد، أعتقد أنه سيكون أفضل علي منك".

جدير بالذكر أن "تجرأ على زلاتان" باتت علامة تجارية خاصة بالنجم السويدي والتي ترعاها شركة "نايكي" الأمريكية.

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