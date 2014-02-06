رئيس مكتب الاتصال الألماني: «معرض تعليم» يجسد البنية الأساسية للتعليم والاقتصاد والسياسة

اعتبر البرفيسور الدكتور فازيليوس افتيناكس رئيس مكتب الاتصال الالماني للشؤون الاقتصادية بالمانيا وسويسرا أن المعرض الرابع للتعليم يجسد البنية الاساسية للتعليم والاقتصاد والسياسة وصورة مشرفة أيضا للمملكة العربية السعودية، لافتاً إلى أن المعرض يساهم بشكل فعال ومباشر للتبادل العلمي بين المملكة وجميع دول العالم، وتابع: هذا المعرض فرصة رائعة وناجحة من اجل توفير كل الفرص المناسبة لكل طفل من أبنائنا.. وهذا ما تؤكده جميع الدراسات بأن النجاح الاقتصادي لأي دولة مرتبط ارتباطا رئيسيا بجودة التعليم العام والخاص.

وأضاف الدكتور فازيليوس افتيناكس في تصريح صحفي أمس أن وسائل التعليم الحديثة والمتطورة لا تسعى فقط لنشر المعرفة والتعلم بل أنها تطمح إلى أبعد من ذلك بتوفير جميع الامكانات لتطوير المهارات الذاتية للطلاب في جميع مجالات التعليم، لافتاً إلى أن أنظمة التعليم في مختلف دول العالم تشكل تحديا كبيرا في مجال تطوير جودة وسائل التعلم الحديثة.

ودعا إلى ضرورة إعادة النظر في تطوير كل النظريات العلمية وسياسة التعليم والاهداف الرئيسية للتعلم، وكذلك الوسائل والطرق التعليمية في الوقت الراهن، وأردف (نستطيع أن نقول اليوم إن لم نستطع تطوير سياسة التعليم في الوقت الحاضر فإنه من الصعب علينا توفير الجو المناسب لكل طفل في مجال تطوير القدرات الذاتية)، مطالباً بوجوب الأخذ بعين الاعتبار البحث العلمي في هذا المجال من أجل الارتقاء بثقافات بلادنا وشعوبنا على حد سواء.

وأفاد الدكتور فازيليوس افتيناكس أن هذا المعرض أثبت صورة مشرفة للطفل السعودي وأخرى رائعة لنظام التعليم في المملكة، وأن الدورة الحالية لا يقدم فقط وسائل التعليم الحديثة بل أنه يطرح حلولا واضحة وعملية في مجال الارتقاء بسياسة التعليم في العالم، كما يركز تركيزا كبيرا على المستوى الثانوي على وجه الخصوص، وكذلك المراحل التعليمية الأخرى، وتابع: نحن من هذا المنطلق نستطيع القول بأن المرحلة الابتدائية ومرحلة ما قبل الدراسة النظامية هي الاهم وحجر الاساس لجودة التعليم والتطوير في جميع دول العالم من أجل تحقيق الهدف المرجو في المستقبل في مجال الحياة الوظيفية.

وبين رئيس مكتب الاتصال الالماني للشؤون الاقتصادية بألمانيا وسويسرا أن أكثر ما لفت انتباهه هذه السنة في المعرض هو الجهود المبذولة في كسب ثقة الطالب والمنافسة الشريفة بينهم، إلى جانب الجهود المبذولة لتوفير كل الإمكانات والعقول لتطوير نظام التعليم في المملكة.

واختتم بالقول: نحن بصفتنا رئيس مكتب الاتصال الألماني للشؤون الاقتصادية نهنئ المملكة العربية السعودية على استضافتنا لهذا المعرض.. وكذلك للتعاون المشترك بين المملكة وجميع دول العالم وعلى وجه الخصوص تلك الجهود المبذولة لتطوير سياسة التعليم لكل طفل من أبنائنا.