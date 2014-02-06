رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام يزور القريات

القريات - عبدالله الرويلي

استقبل محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر في مكتبه صباح يوم الثلاثاء رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد بن فهد آل عبد الله والوفد المرافق له في إطار الجولة التفقدية التي يقوم بها معاليه لمحافظة القريات. وبحث خلال اللقاء سبل تعاون الجهات الحكومية مع دائرة التحقيق والادعاء العام بما يحقق سرعة إنجاز المعاملات وتذليل كافة الصعاب أمام عمل المحققين في هيئة التحقيق والادعاء العام. وثمّن آل عبدالله لسعادة محافظ القريات حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وتقديم كافة اوجه الدعم لفرع هيئة التحقيق والادعاء بالمحافظة حضر اللقاء رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الجوف سعود البويليد ورئيس التحقيق والادعاء العام بمحافظة القريات تركي الهديب ورافقه في زيارته مدير عام التطوير الإداري بالهيئة عبدالعزيز الخيال ورئيس فرع منطقة الحدود الشمالية احمد الوردي.