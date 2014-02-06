«رالي حائل»: تشكيل اللجان المنظمة وبدء الأعمال التنفيذية

بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل رئيس اللجنة العليا المنظمة لرالي حائل الدولي، أصدر صاحب السمو الأمير عبدالله بن خالد بن عبدالله آل سعود مساعد رئيس الهيئة رئيس اللجنة التنفيذية للرالي قراراً بتشكيل لجان «رالي حائل» التي تشمل اللجنة الرئيسية الدائمة لعمليات الرالي، واللجنة الأمنية، ولجنة الخدمات، ولجنة الخدمات الطبية والطوارئ، ولجنة العلاقات والاستقبال، ولجنة الاحتفالات، ولجنة العلاقات الإعلامية، ولجنة الفعاليات السياحية المصاحبة، ولجنة الفعاليات الرياضية، ولجنة المتابعة.

وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية للرالي، أن برنامج الرعاية والتسويق للرالي الجاري تنفيذه حاليا يحظى بمشاركه واسعة واهتمام من مؤسسات القطاعين العام والخاص التي تعد الداعم الرئيس لتنظيم الرالي منذ انطلاقته لما يتيحه الرالي من فرص تسويقية وتعريفية وإعلامية كونه الرالي الجماهيري الأول بالمملكة حيث يحظى باهتمام الاتحاد الدولي لرياضة السيارات (FIA) ومصنف كبطولة عالمية في أجندة الاتحاد، وأعرب سموه عن امتنانه وتقديره لمبادرات القطاع الخاص والجهات الحكومية التي سوف تشارك بالرالي لهذا العام والتي ستعكس الاهتمام ببرامج المسؤولية الاجتماعية والوطنية، مشيدا بمساندة الجهات الحكومية الداعمة لإنجاح تنظيم الرالي.

من جهة أخرى، عقدت اللجان الفرعية ل «رالي حائل» الدولي بمقر الهيئة بحائل اجتماعاً تنسيقاً موسعاً للأعمال التنفيذية بحضور مسؤولي اللجان المنظمة ومسؤولي الرئاسة العامة لرعاية الشباب والهيئة العامة للسياحة والآثار والاتحاد العربي السعودي لرياضة السيارات والدراجات النارية وعدد من الجهات المشاركة، وجرت خلال الاجتماع مناقشة الخطط التنفيذية والتشغيلية لفعاليات البرنامج العام للرالي والذي سوف ينطلق في الفترة من 20-26/5/1435ه الموافق 21-27/3/2014م، كما قام مسؤولو اللجان الفرعية بالوقوف ميدانياً على بعض مواقع فعاليات الرالي.