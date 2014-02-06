مضواح يباشر عمله مديراً للشؤون الاجتماعية بنجران

تفقد الدكتور مضواح ال مضواح الفروع الايوائية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية في منطقة نجران فور مباشرته للعمل بعد صدور قرار من وزير الشؤون الاجتماعيه الدكتور يوسف العثييمين، بتعيينه مديرا للشؤون الاجتماعيه في نجران وشملت جولة الدكتور مضواح مركز التأهيل الشامل الذي يحتضن ذوي الاحتاجات الخاصة باعتباره مركزا يؤدي الاعمال الانسانية، والتقى منسوبي المركز وتجول في ارجائه للتعرف على الاقسام المتخصصة والدور المنوط بها لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها نزلاء المركز، وحث الدكتور مضواح جميع منسوبي المركز للقيام بالعمل على اكمل وجه باعتبار نزلاء المركز هم فئه تحتاج الى الرعاية من الجميع من اجل تهيئتهم وليكونوا اصحاء في قادم ا الايام .

الى ذلك تفقد الدكتور مضواح دار الملاحظة الاجتماعية والتقى مديرها سعيد الاحمري والذي قدم شرحا عن الخدمات التي تقدمها الدار للنزلاء وعدد الاحداث والقضايا التي استدعت دخولهم الدار، وتقديمه شرحا مفصلا عن كل البرامج والانشطة التي تقدمها الدار لجميع النزلاء، ووجه ال ضواح الجميع بالحرص على تأدية العمل على اكمل وجه والاهتمام بجميع النزلاء والحرص على متابعة جميع القضايا التي تختص بكل نزيل، باعتبار الظروف المحيطة هي من اجبرت النزلاء للدخول للدار لأي سبب ما.