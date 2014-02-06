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محكمة فى السلفادور تلزم المدعى العام بالتحقيق فى ادعاءات حول ارتكاب الجيش مذبحة عام 1981

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محكمة فى السلفادور تلزم المدعى العام بالتحقيق فى ادعاءات حول ارتكاب الجيش مذبحة عام 1981 محكمة فى السلفادور تلزم المدعى العام بالتحقيق فى ادعاءات حول ارتكاب الجيش مذبحة عام 1981

ارشيفية

أمرت المحكمة العليا فى السلفادور المدعى العام بالتحقيق فى ادعاءات حول ارتكاب قوات الجيش مذبحة راح ضحيتها عشرات المدنيين عام 1981.

وذكرت “يورونيوز” الأوروبية اليوم الخميس ان المحكمة الزمت المدعى العام لويز مارتينيز باعادة فتح تحقيق سابق كان قد تم اغلاقه دون توجيه اية اتهامات، وطالبته بالكشف بشكل علنى عن نتائج التحقيقات.

ويعد هذا الحكم غير مسبوق فى القضية التى يرجع تاريخها الى فترة الحرب الاهلية التى امتدت بين عامى 1980 و1992، حيث يتهم البعض قوات الجيش بقتل 45 شخصا بينهم اطفال ونساء فى مقاطعة سان فرانسيسكو انجولو.

 

أ ش أ

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