أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رئيسة مجلس النواب الإيطالي تتلقى رسالة تهديد بالبريد

Google+ Print
رئيسة مجلس النواب الإيطالي تتلقى رسالة تهديد بالبريد رئيسة مجلس النواب الإيطالي تتلقى رسالة تهديد بالبريد

رئيسة البرلمان الإيطالى لورا بولدرينى

رصد مكتب فرز البريد بضاحية “روزريو” بالقرب من مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، خطاب تهديد بداخل رصاصة موجهة إلى رئيسة البرلمان الإيطالى لورا بولدرينى.

وأثار الخطاب التهديدى موجة من الدعم السياسى لكافة الأطياف الحزبية للتضامن مع رئيسة البرلمان، وإعلان رفض الترهيب الإجرامى ضد مؤسسات الدولة.

ويأتى خطاب التهديد فى ختام أسبوع من الاحتجاجات الملتهبة داخل البرلمان، خاصة بعد قرار “بولدرينى” تطبيق نظام “المقصلة” أثناء مناقشة والتصويت على مشروع قانون ضريبة المسكن الاول، وتوسيع سلطات البنك المركزي الإيطالى.

حيث بلغ تصاعد الصدام بينها وبين نواب حركة “5 نجوم” اقصاه، حين احتل بعض أعضاءه منصة داخل قاعة المجلس، مع رفع لافتات تتهم رئيس مجلس النواب والحكومة بالفساد.. ثم ارتفعت حدة التوتر حيث نشر رئيس الحركة “بيبى جريللو” على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” إيحاءات جنسية ضد ” بولدرينى” .

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

الحكومة: إتاحة 50 ألف وحدة بالإسكان الاجتماعي للمصريين بالخارج والدفع بالدولار

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي

وزير الصحة: الحكومة وافقت على مشروع قانون التأمين الصحي