رئيسة مجلس النواب الإيطالي تتلقى رسالة تهديد بالبريد

رصد مكتب فرز البريد بضاحية “روزريو” بالقرب من مدينة ميلانو بشمال إيطاليا، خطاب تهديد بداخل رصاصة موجهة إلى رئيسة البرلمان الإيطالى لورا بولدرينى.

وأثار الخطاب التهديدى موجة من الدعم السياسى لكافة الأطياف الحزبية للتضامن مع رئيسة البرلمان، وإعلان رفض الترهيب الإجرامى ضد مؤسسات الدولة.

ويأتى خطاب التهديد فى ختام أسبوع من الاحتجاجات الملتهبة داخل البرلمان، خاصة بعد قرار “بولدرينى” تطبيق نظام “المقصلة” أثناء مناقشة والتصويت على مشروع قانون ضريبة المسكن الاول، وتوسيع سلطات البنك المركزي الإيطالى.

حيث بلغ تصاعد الصدام بينها وبين نواب حركة “5 نجوم” اقصاه، حين احتل بعض أعضاءه منصة الحكومة داخل قاعة المجلس، مع رفع لافتات تتهم رئيس مجلس النواب والحكومة بالفساد.. ثم ارتفعت حدة التوتر حيث نشر رئيس الحركة “بيبى جريللو” على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” إيحاءات جنسية ضد ” بولدرينى” .

أ ش أ