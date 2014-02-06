النيابة تستدعي لجنة زراعة الأعضاء بالصحة لسماع أقوالهم فى واقعة الاتجار بالبشر

أمر المستشار هيثم نصار رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف طارق ابو زيد المحامى العام الاول لنيابات جنوب القاهرة بإستدعاء أعضاء اللجنة العليا لزراعة الاعضاء بوزارة الصحة للاستماع إلى اقوالهم فى واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير موافقات اللجنة والاتجار فى الاعضاء البشرية.

وكشفت تحقيقات هيثم نصار، رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، فى واقعة ضبط تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية الخاصة باللجنة العليا بوزارة الصحة والمسئولة عن الموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء، عن مفاجآت من العيار الثقيل، حيث اعترف أحد الأطباء العاملين بالمستشفى الذى يقوم بإجراء عمليات نقل الأعضاء أنه كان على علم مسبق بأن المتبرعين الذين يقومون بعملية التبرع يتقاضون أموالا مقابل ذلك، وأن هذا الإجراء غير قانونى.

وتابع، هناك بعض السماسرة الذين يقومون بتزوير قرارات لجنة وزارة الصحة ويعاونهم ساع يعمل بوزارة الصحة ويقدم نفسه للمتبرعين على أنه موظف بالوزارة، لكى يعتقدوا أن هذه القرارات صحيحة ورسمية.