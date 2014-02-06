الفيتامينات والمعادن المفيدة للأطفال ومصادرها

يحتاج الأطفال إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحتهم خصوصاً العظام والأسنان وللوقاية من الإصابة بفقر الدم.

• فيتامين سي:

يقلل من أعراض الزكام والبرد ويحارب أيضاً الالتهابات ويسرّع وقت الشفاء من الزكام الذي يصاب به الأطفال كثيراً.

من المصادر الغذائية: عصير البرتقال والفراولة والطماطم والفلفل الأحمر الحلو.

• فيتامين بي:

هذا الفيتامين بكل أنواعه مهم لنمو الطفل فبدونه يصاب الأطفال بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا.

من المصادر الغذائية: الأسماك والدواجن والخضراوات الورقية ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة.

• فيتامين أ:

أساسي لتقوية البصر خاصة ما يتعلق بتعريف اللون والرؤية في الليل.

من المصادر الغذائية: الجزر والبطاطا الحلوة.

• الكالسيوم:

مهم في بناء عظامٍ وأسنان قوية لدى الأطفال كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العظام مستقبلاً.

من المصادر الغذائية: كوب كبير من حليب قليلِ الدسم مع وجبات الطعام يعد مصدراً كبيراً للكالسيوم ويمكن للأطفال الحصولُ عليه أيضاً من اللبن الزبادي والجبن.

• البوتاسيوم:

يحافظ على ضغط دم طبيعي وعلى وظيفة العضلات وانتظام ضربات القلب.

من المصادر الغذائية: الموز والكوسا والبر وكلي.