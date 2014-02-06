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الفيتامينات والمعادن المفيدة للأطفال ومصادرها

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الفيتامينات والمعادن المفيدة للأطفال ومصادرها الفيتامينات والمعادن المفيدة للأطفال ومصادرها

يحتاج الأطفال إلى مجموعة من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على صحتهم خصوصاً العظام والأسنان وللوقاية من الإصابة بفقر الدم.

• فيتامين سي:
يقلل من أعراض الزكام والبرد ويحارب أيضاً الالتهابات ويسرّع وقت الشفاء من الزكام الذي يصاب به الأطفال كثيراً.
من المصادر الغذائية: عصير البرتقال والفراولة والطماطم والفلفل الأحمر الحلو.

• فيتامين بي:
هذا الفيتامين بكل أنواعه مهم لنمو الطفل فبدونه يصاب الأطفال بفقر الدم أو ما يعرف بالأنيميا.
من المصادر الغذائية: الأسماك والدواجن والخضراوات الورقية ومنتجات الألبان والحبوب الكاملة.

• فيتامين أ:
أساسي لتقوية البصر خاصة ما يتعلق بتعريف اللون والرؤية في الليل.
من المصادر الغذائية: الجزر والبطاطا الحلوة.

• الكالسيوم:
مهم في بناء عظامٍ وأسنان قوية لدى الأطفال كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض العظام مستقبلاً.
من المصادر الغذائية: كوب كبير من حليب قليلِ الدسم مع وجبات الطعام يعد مصدراً كبيراً للكالسيوم ويمكن للأطفال الحصولُ عليه أيضاً من اللبن الزبادي والجبن.

• البوتاسيوم:
يحافظ على ضغط دم طبيعي وعلى وظيفة العضلات وانتظام ضربات القلب.
من المصادر الغذائية: الموز والكوسا والبر وكلي.

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