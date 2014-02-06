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كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو وغمرة ورمسيس بسبب الأحمال

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كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو وغمرة ورمسيس بسبب الأحمال كثافات مرورية أعلى كوبرى أكتوبر و15 مايو وغمرة ورمسيس بسبب الأحمال

قال المقدم محمد البندارى مشرف عمليات مرور القاهرة، إن هناك كثافات مرورية للعديد من السيارات بشارع غمرة المتجه إلى ميدان رمسيس، وكذلك أمام القادم من امتداد شارع رمسيس أسفل كوبرى العباسية وفى طريقه إلى مدينة نصر بسبب زيادة الأحمال.

وأضاف مشرف العمليات فى بيان اليوم، أن هناك كثافات ظهرت أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من مناطق شمال القاهرة ومتجه إلى مناطق الشرق أمام السيارات، وكذلك بكوبرى 15 مايو أمام وزارة الخارجية للقادم من طريق الكورنيش و فى طريقه إلى منطقة القناطر.

وناشد البندارى المواطنين بالاتجاه إلى مناطق المسطحات ومحور صلاح سالم، لتخفيف الأحمال على الطرق، مؤكدا وجود الخدمات المرورية ورجال المرور أعلى جميع الطرق، للعمل على تسير حركة المرور أمام السيارات .

بينما تسبب إصلاح الفواصل المعدنية أعلى كوبرى أكتوبر فى وجود كثافات مرورية بمنزل الحدائق وبورسعيد للعديد من السيارات للقادم من مناطق شمال القاهرة والمتجه إلى مناطق شرق القاهرة، وبعد تلقى المقدم محمد البندارى مشرف عمليات مرور القاهرة البلاغ انتقل رجال المرور إلى المكان، للعمل على تسير حركة المرور أمام السيارات .

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مصر 365