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"الصحة": السمنة المفرطة تعرض المصاب بأنفلونزا الخنازير للوفاة

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"الصحة": السمنة المفرطة تعرض المصاب بأنفلونزا الخنازير للوفاة "الصحة": السمنة المفرطة تعرض المصاب بأنفلونزا الخنازير للوفاة

قال الدكتور أحمد كامل، المستشار الإعلامى لوزير الصحة، إن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة لتطعيم المواطنين المعرضين للإصابة بأنفلونزا الخنازير، موضّحًا أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض السمنة أكثر عرضة للوفاة إذا أصيبوا بأنفلونزا الخنازير.

وأضاف فى تصريحاتٍ لفضائية "أون تى فى"، اليوم، الخميس، "نراجع مع منظمة الصحة العالمية التعليمات التى تُتَّبَع لتفادى مضاعفات مرض أنفلونزا الخنازير".

وأوضح أن أنفلونزا الخنازير"h1n1"، نوع من أنواع الأنفلونزا الموسمية، مضيفًا أن أنفلونزا الخنازير هذا العام يؤثر على صغار السن والشباب، لافتًا إلى أن كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض.
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