بالصور.. "الأوقاف" تستعد لمؤتمر "استثمارات الهيئة وشركاء التنمية"

تعقد هيئة الأوقاف المصرية، السبت الموافق 15 فبراير، مؤتمرا هو الأول من نوعه فى هذا الشأن، بالتنسيق ما بين وزير الأوقاف ورئيس الهيئة.

يناقش المؤتمر قضية استثمار مال الوقف الخيرى، وموضوع "الوقف وشركاء التنمية"، حيث تجرى الوزارة استعدادات هائلة للمؤتمر الذى يتضمن ظهور شعار جديد لهيئة الأوقاف على بانارات المؤتمر.

ويعتزم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، طرح مشروعات جديدة للأوقاف خلال المؤتمر الذى يحضره القيادات الدينية بكافة القطاعات، والشخصيات العامة والمحافظة لمناقشة سبل التعاون.

كما يجرى داخل أروقة وزارة الأوقاف نقاش حول الاستثمار الأمثل للآثار الخديوية المملوكة لمصر باليونان، ومنها آثار وممتلكات أسرة محمد على، تمثال ضخم لمحمد على والى مصر وهو يمطتى جوادا كبيرا، وأيضا الكلية الحربية، ومنزل والد محمد على، والعديد من الآثار المصرية هناك.

وقالت مصادر، إن الوزارة تناقش سبل الشراكة بين الجانبين لإنشاء واستثمار جزيرة سياحية باليونان توضع بها معروضاتها الأثرية الموجودة هناك، بالشراكة بين الدولة اليونانية ورجال أعمال مصريين ووزارة الأوقاف المالكة للآثار والأرض.

ويجرى المهندس صلاح جنيدى، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية المالكة للمشروعات التى تطرحها الوزارة، الإعداد للمشروعات التى تطرحها الأوقاف خلال المؤتمر المزمع انعقاده، والتحضير للفعاليات، نظراً لرهان الوزير على الهيئة فى ضخ الاستثمارات ودفع الحكومة من خلالها اقتصاديا بقدر الإمكان، كما سيعرض المؤتمر خططا تنموية مع الوزارات والمحافظات بنظام الشراكة.