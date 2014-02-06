دراسة لـ"التنظيم والإدارة": 65 % من وظائف هيئة السلع التموينية شاغرة

كشفت دراسة حديثة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لتقييم أداء وزارة التموين والتجارة الداخلية عن أن 65 % من وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية شاغرة مما يؤثر على سير العمل.

وأكدت الدراسة التى حصل "اليوم السابع" على نسخة منها، وجود وظائف شاغرة بمجموعة وظائف الإدارة العليا تمثل تقسيمات فى الهيكل التنظيمى المعتمد، والتى تبلغ عدد 12 وظيفة بنسبة 70 % من إجمالى وظائف المجموعة النوعية لوظائف الإدارة العليا .

وقالت الدراسة، إن عدد الوظائف الممولة باستمارة الموازنة يبلغ 1058 وظيفة، بينما بلغ عدد الوظائف المشغولة 464 وظيفة، مما يتضح معه أن عدد الوظائف الخالية 594 وظيفة بنسبة 56 % من إجمالى الوظائف الممولة.

وأوضحت الدراسة، أن بعض المجموعات النوعية بها فائض مثل وظائف الزراعة، والاقتصاد والتجارة، ووظائف التمويل، والمحاسبة.