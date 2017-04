Lone Survivor الأول عربياً

شهدت المرتبة الخامسة هذا الأسبوع على شباك التذاكر العالمي دخول الفيلم الروسي Viy 3D حيث حصد مع 17.7 مليون دولار، وتراجع الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الثانية الى الرابعة مع 24 مليون دولار، وتراجع أيضاً فيلم The Wolf of Wall Street من المرتبة الأولى الى الثالثة مع 26 مليون دولار، ودخل الفيلم الصيني Dad, Where Are We Going? مباشرة في المرتبة الثانية بعد أن سجّل 34 مليون دولار. فيلم صيني آخر دخل مباشرة في المرتبة الأولى على شباك التذاكر العالمي عنوانه The Monkey King حيث جمع 46 مليون دولار.

في أميركا، تراجع فيلم Lone Survivor من المرتبة الثانية الى الخامسة مع 7.1 مليون دولار، وتراجع أيضاً الفيلم الكرتوني The Nut Job الى المرتبة الرابعة حيث جمع 7.6 مليون دولار. ودخل فيلم That Awkward Moment مباشرة في المرتبة الثالثة حاصداً 9 مليون دولار، وتقدّم مجدداً الفيلم الكرتوني Frozen من المرتبة الرابعة الى الثانية مع 9.3 مليون دولار. وللأسبوع الثالث على التوالي حافظ فيلم Ride Along على المرتبة الأولى بعد أن حصد 12.3 مليون دولار.

في الإمارات العربية المتحدة، تراجع فيلم The Nut Job الى المرتبة الخامسة مع 10862 مشاهد، ودخل فيلم Twelve Years A Slave مباشرة في المرتبة الرابعة مع 14215 مشاهد، وتراجع فيلم The Legend of Hercules من المرتبة الأولى الى الثالثة حيث شاهده 18049 شخص. وصمد فيلم Ride Along في المرتبة الثانية مع 24091 مشاهد، ودخل فيلم Lone Survivor مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 34239 شخص.

في لبنان، دخل فيلم Hours مباشرة في المرتبة الخامسة مع 3672 مشاهد، وتراجع فيلمI, Frankenstein الى المرتبة الرابعة مع 3985 مشاهد، وتقدم الفيلم اللبناني Bébé مجدداً من المرتبة الرابعة الى الثالثة حيث شاهده 5060 شخص. وتراجع فيلم Ride Along الى المرتبة الثانية مع 6375 مشاهد، ليدخل فيلم Lone Survivor مباشرة في المرتبة الأولى بعد أن شاهده 9554 شخص.