Mary Poppins تعود الى صالاتنا من خلال Saving Mr.Banks

The LEGO Movieو Robocop و Saving Mr.Banks هي الأفلام الثلاثة البارزة في الصالات العربية هذا الأسبوع. فيما يلي لمحة سريعة عنها.

Saving Mr.Banks

من الرائع جداً أن نتابع على الشاشة الكبيرة كيف أقنع الممثل والمنتج والمخرج Walt Disney الكاتبة Pamela Travers أن يأخذ موافقتها على نقل روايتها الشهيرة Mary Poppins الى الشاشة الكبيرة بعد 20 عاماً من المحاولات الفاشلة وشهر كامل من العذاب. كما سنكتشف في هذا الفيلم سبب رفض Pamela Travers كل هذه المدّة عرض Walt Disney وما يربطها شخصياً بالرواية المذكورة. Saving Mr.Banks هو فيلم رائع أنصحكم بمشاهدته وهو من بطولة Tom Hanks و Emma Thompson وتولّى إخراجه John Lee Hancock ويعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عمان ومصر ولبنان.

The LEGO Movie

ندخل من خلال هذا الفيلم الى عالم Lego حيث يعيش Emmet وهو معماري سيتحوّل في ليلة وضحاها الى "الشخص المختار" بعد أن وجد عن طريق الخطأ "قطعة المقاومة" التي تخوّله مواجهة الشرير Lord Business الذي قرر القضاء على شخصيات Lego. فهل سيتحوّل Emmet الى بطل؟ The Lego Movie فيلم كرتوني سينال إعجاب الأولاد وأذكر من الممثلين الذين أعطوا أصواتهم للشخصيات فيه Will Arnett، Elizabeth Banks و Chris Pratt وهو يعرض ويعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.

Robocop

عام 1987 أطلق فيلم Robocop للمخرج Paul Verhoeven وبطولة Peter Weller وكلّف آنذاك 13 مليون دولار. اليوم يعود Robocop الى الصالات بنسخة جديدة أخرجها José Padilha وأدّى دور البطولة فيها Joel Kinnaman مع ميزانية تخطت الـ 100 مليون دولار. وإذا قارنّا بين الفيلمين نلاحظ أن الشبه كبير والفرق الوحيد هو في المؤثرات البصرية والصوتية التي تطوّرت بعد مرور 27 سنة على إطلاق الجزء الأول. Robocop فيلم سينال إعجاب كل محبي أفلام الأكشن يعرض في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت والعراق وسلطنة عمان والأردن ولبنان.