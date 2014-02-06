أنشيلوتي: إنه الدربي الأفضل لنا هذا الموسم

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق ريال مدريد الإسباني أن فريقه قدم "أفضل مباراة له في الموسم" عقب فوزه مساء الأربعاء في دربي ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام أتلتيكو بثلاثية نظيفة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "أعتقد أنها كانت أفضل مباراة لنا في الموسم. أتلتيكو فريق رائع ومنظم دائما وليس من السهل اللعب أمامهم لأنهم أقوياء ومتحفزين هجوميا. مباراتنا كان رائعة".

وأضاف "النتيجة رائعة للغاية والمباراة أيضا، لكن علينا أن نتوخى حذرنا، فينبغي اللعب في كالديرون مثلما قدمنا في الشوط الأول. فمباراة الإياب لن تكون سهلة وهم سيبذلون أقصى ما عندهم للعودة. علينا أن نحضر جيدا للمباراة من أجل التأهل للنهائي".

وامتدح أنشيلوتي دفاع الملكي وبالأخص سرخيو راموس "لقد كان مثاليا الليلة".

وتحدث المدرب عن استبعاده للويلزي جاريث بيل من المباراة "لم أستبعده للإصابة، إنه بحالة جيدة للغاية، لكني فضلت إراحته لأننا في لقاء السبت بالليجا أمام فياريال لن نلعب بكريستيانو ورأيت أننا سنكون بحاجة لبيل منتعش، لهذا فضلت إراحته الليلة".

وعن العنف الذي وجهه لاعبي الفريق الملكي تجاه مهاجم الروخيبلانكوس، دييجو كوستا، رد "اتفقنا على ضرورة مراقبته بشكل جيد لأنه لاعب خطر للغاية. المباراة كانت متوترة للغاية ووقع تبادل للكلمات بين اللاعبين".

كما امتدح المدرب أداء لاعبه الشاب خيسي رودريجيز، صاحب الهدف الثاني للفريق "الجميع يعلم أن خيسي حاليا لاعب هام للغاية بالنسبة لنا لأنه يسجل في المباريات الهامة. كل اللاعبين قدموا مباراة رائعة".