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وزير الخارجية اليوناني يتعهد بالتحقيق في وفاة 12 مهاجرًا

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تعّهد وزير الخارجية اليوناني، إيفانجيلوس فينيزيلوس، في البرلمان الأوروبي، الأربعاء، بإجراء تحقيق مستقل سيكشف الحقيقة الكاملة عن وفاة 12 مهاجرًا غرق قاربهم، الشهر الماضي، قرابة سواحل اليونان.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي، سيسيليا مالمستروم، إن «الادعاءات تجاه اليونان خطيرة جدًا جدًا».

وقال «فينيزيلوس» لنواب أوروبيين إن تحقيقًا قضائيًا مستقلًا في المأساة يجري الآن، وأضاف: «نرغب في معرفة الحقيقة الكاملة»، داعيًا إلى المزيد من التضامن من جانب بقية دول الاتحاد الأوروبي، لمساعدة دول الجوار الأوروبية مثل اليونان وإيطاليا على التعامل مع تدفق المهاجرين.

وأثار الحادث، الذي وقع في 20 يناير، بالقرب من جزيرة فارماكونيسي، اتهامات عدة بأن خفر السواحل اليوناني قام بقطر القارب بشكل غير قانوني، وأعاده إلى تركيا عندما انقلب.

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