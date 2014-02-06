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القوات السريلانكية ربما تكون دمرت أدلة على قتل جماعي

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قال تقرير جديد صدر في أستراليا إن القوات الحكومية مسؤولة عن معظم جرائم الحرب، التي ارتكبت في الأشهر الأخيرة من الحرب الأهلية في سريلانكا، والتي استمرت 26 عامًا، وإنها «ربما تكون دمرت أدلة على قتل جماعي بصورة ممنهجة».

وأورد التقرير الذي أعدته جماعة «بابلك إنترست أدفوكاسي سنتر»، روايات شهود عن جرائم حرب محتملة، مثل هجمات متعمدة بالمدفعية على المستشفيات، واغتصاب وتعذيب وعنف جنسي، وقتل مقاتلين من نمور التاميل بعد استسلامهم.

وأضاف التقرير أنه «على الرغم من الانتهاكات التي ارتكبها الجانبان، فإن الأدلة تشير إلى أن أعضاء قوات الأمن السريلانكية ارتكبت الأغلبية العظمى من جرائم مزعومة خلال فترة التحقيق».

وقال المتحدث باسم الجيش السريلانكي من كولومبو، روان وانيجاسوريا، إن التقرير لا أساس له، كما شكك في دقة روايات شهود العيان الواردة به والمزاعم بأن الجيش تخلص من أدلة على القتل الجماعي مثل المقابر الجماعية.

وقالت سريلانكا، في وقت سابق، إن أكثر من 100 ألف شخص قُتلوا في الحرب بين نمور تحرير تاميل إيلام، والقوات الحكومية في الصراع، الذي بدأ في عام 1983، وانتهى في 2009.

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