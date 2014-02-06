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واشنطن تُجمّد أصول متشددين لهم علاقة بشبكة «حقاني» الباكستانية

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تحرّكت إدارة الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لتجميد أصول 3 يشتبه في أن لهم علاقة بشبكة حقاني الباكستانية المتشددة، بعد تعرضها لضغوط من الكونجرس، لاتخاذ إجراء ضد متشددين يتمركزون في باكستان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، الأربعاء، إن «سعيد الله جان ويحيى حقاني ومحمد عمر زادران، وردت أسماؤهم على أنهم إرهابيون عالميون تم تحديدهم على وجه خاص، مما يعني أن الأصول الخاصة بهم والتي تقع في نطاق اختصاص القضاء الأمريكي سيتم تجميدها».

وأضافت أنه: «يحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل تجاريًا مع الرجال الثلاثة».

وضغط بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي في الفترة الأخيرة على الإدارة الأمريكية لملاحقة الشبكة بطريقة أشد، وأرسلوا رسالة إلى «أوباما» يطالبونه فيها بتوثيق الخطوات الأمريكية ضد الجماعة، ووصفوا الجهود التي تبذلها واشنطن بأنها «غير كافية على الإطلاق».

وقال أعضاء الكونجرس في الرسالة: «نعرف أن حقاني تواصل التخطيط للقيام بهجمات كارثية محتملة ضد المصالح الأمريكية والأمريكيين في أفغانستان».

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