أخبار عاجلة

الأخبار - آلاف العراقيين فى الموصل يواجهون خطر الموت بسبب المعارك ونقص المواد الأساسية -
الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

«كارتر»: «البشير» رفض السماح للمبعوث الأمريكي بدخول السودان

Google+ Print

كشف الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، عن رفض الرئيس السوداني، عمر البشير، لطلبه بمنح إذن دخول للمبعوث الأمريكي الخاص، دونالد بوث، للقاء المسؤولين في حكومته.

ونوه «كارتر» وفقًا لصحيفة «سودان تربيون» الصادرة بالخرطوم، الخميس، إلى أن «البشير» ذكره برفض الولايات المتحدة الأمريكية منحه تأشيرة دخول لزيارة نيويورك، لعدم رغبة المسؤولين الأمريكيين في التعامل معه مباشرة، إلى جانب مظالم أخرى تعرض لها.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق، إنه تلقى خلال زيارته للسودان تأكيدات من البشير بإجراء حوار وطني حقيقي، والبحث عن حل سلمي للخلافات داخل السودان ومع الدول المجاورة، مع تشجيع الفصائل السياسية المعارضة للمشاركة في الحوار.

وأشار «كارتر» إلى التزام رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عز الدين، بالمضي في صياغة دستور، وبمشاركة واسعة من أحزاب المعارضة، قبل إجراء انتخابات 2015، موضحًا أن «عز الدين» كان حريصًا على أن يكون هناك تبادل مع المشرعين في الكونجرس الأمريكي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية