«كارتر»: «البشير» رفض السماح للمبعوث الأمريكي بدخول السودان

كشف الرئيس الأمريكي الأسبق، جيمي كارتر، عن رفض الرئيس السوداني، عمر البشير، لطلبه بمنح إذن دخول للمبعوث الأمريكي الخاص، دونالد بوث، للقاء المسؤولين في حكومته.

ونوه «كارتر» وفقًا لصحيفة «سودان تربيون» الصادرة بالخرطوم، الخميس، إلى أن «البشير» ذكره برفض الولايات المتحدة الأمريكية منحه تأشيرة دخول لزيارة نيويورك، لعدم رغبة المسؤولين الأمريكيين في التعامل معه مباشرة، إلى جانب مظالم أخرى تعرض لها.

وقال الرئيس الأمريكي الأسبق، إنه تلقى خلال زيارته للسودان تأكيدات من البشير بإجراء حوار وطني حقيقي، والبحث عن حل سلمي للخلافات داخل السودان ومع الدول المجاورة، مع تشجيع الفصائل السياسية المعارضة للمشاركة في الحوار.

وأشار «كارتر» إلى التزام رئيس البرلمان السوداني، الفاتح عز الدين، بالمضي في صياغة دستور، وبمشاركة واسعة من أحزاب المعارضة، قبل إجراء انتخابات 2015، موضحًا أن «عز الدين» كان حريصًا على أن يكون هناك تبادل مع المشرعين في الكونجرس الأمريكي.