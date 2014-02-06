متحدث الجيش: ما نشرته صحيفة كويتية عن ترشح السيسي اجتهادات وليست تصريحات من المشير

قال المتحدث العسكري العقيد أحمد محمد علي، في الصفحة الرسمية، الخميس، إنه في إطار ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية حول حسم المشير عبدالفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، قراره من الترشح للرئاسة، وما أثارته وسائل الإعلام المحلية والدولية حول إعلان هذا القرار من خلال صحيفة عربية وليست مصرية، نؤكد الآتي: «أولاً إن ما نشرته جريدة السياسية الكويتية مجرد اجتهادات صحفية وليست تصريحات مباشرة من المشير السيسي، وتم تحميلها بعبارات وألفاظ غير دقيقة، خاصة بعد نقلها في مختلف وسائل الإعلام».

وأضاف «ثانياً أن قرار ترشح المشير السيسي لرئاسة الجمهورية من عدمه، هو قرار شخصي سيحسمه بنفسه أمام أبناء الشعب المصري العظيم دون غيرهم، من خلال عبارات واضحة ومباشرة ولا تحتمل الشك أو التأويل».

وقال «ثالثاً نناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية ضرورة مراعاة ما تنشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة وقادتها، دون البحث عن اجتهادات انفرادات صحفية غير دقيقة، خاصة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد».