المتحدث العسكري :مانشرته “السياسة الكويتية” حول ترشح “السيسي” للرئاسة اجتهادات شخصية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانًا توضح فيه أن ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية حول حسم المشير “عبد الفتاح السيسي” القائد العام للقوات المسلحة ، قراره من الترشح للرئاسة، وما أثارته وسائل الإعلام المحلية والدولية حول إعلان هذا القرار من خلال صحيفة عربية وليست مصرية مجرد إجتهادات صحفية ، وليست تصريحات مباشرة من “السيسي ” ، وتم تحميلها بعبارات والفاظ غير دقيقة ، خاصة بعد نقلها فى مختلف وسائل الإعلام .

وأضاف البيان : قرار ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية من عدمه ، هو قرار شخصى سيحسمه بنفسه أمام أبناء الشعب المصرى العظيم دون غيرهم ، من خلال عبارات واضحة ومباشرة ، ولا تحتمل الشك أو التأويل .

واختتم البيان : ” نناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية ضرورة مراعاة ما تنشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة وقادتها ، دون البحث عن اجتهادات انفرادات صحفية غير دقيقة خاصة خلال المرحلة التى تمر بها البلاد ” .