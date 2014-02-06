أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

المتحدث العسكري :مانشرته “السياسة الكويتية” حول ترشح “السيسي” للرئاسة اجتهادات شخصية

Google+ Print
المتحدث العسكري :مانشرته “السياسة الكويتية” حول ترشح “السيسي” للرئاسة اجتهادات شخصية المتحدث العسكري :مانشرته “السياسة الكويتية” حول ترشح “السيسي” للرئاسة اجتهادات شخصية

المشير عبد الفتاح وزير الدفاع

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة بيانًا توضح فيه أن ما نشرته صحيفة السياسة الكويتية حول حسم المشير “عبد الفتاح السيسي” القائد العام للقوات المسلحة ، قراره من الترشح للرئاسة، وما أثارته وسائل الإعلام المحلية والدولية حول إعلان هذا القرار من خلال صحيفة عربية وليست مصرية مجرد إجتهادات صحفية ، وليست تصريحات مباشرة من “السيسي ”  ، وتم تحميلها بعبارات والفاظ غير دقيقة ، خاصة بعد نقلها فى مختلف وسائل الإعلام .

وأضاف البيان : قرار ترشح المشير عبد الفتاح السيسى لرئاسة الجمهورية من عدمه ، هو قرار شخصى سيحسمه بنفسه أمام أبناء الشعب المصرى العظيم دون غيرهم ، من خلال عبارات واضحة ومباشرة ، ولا تحتمل الشك أو التأويل .

واختتم البيان : ”  نناشد وسائل الإعلام المحلية والدولية ضرورة مراعاة ما تنشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة وقادتها ، دون البحث عن اجتهادات انفرادات صحفية غير دقيقة خاصة خلال المرحلة التى تمر بها البلاد  ” .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

نائبة «المحافظين» تعدد مزايا زيارة السيسي لأمريكا

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

8 الصبح - د/عبد المنعم المشاط يوضح أهم المنافع التى سوف تعود على مصر بعد لقاء السيسي وترامب

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية