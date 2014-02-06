الزند يفتتح صندوق التكافل الاجتماعي لأسر شهداء وفقراء مصر

عُقد صباح اليوم الخميس اللقاء التنسيقي بين مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، ومجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين، وذلك لوضع ﻻئحة صندوق التكافل اﻻجتماعي لرعاية أسر الشهداء وفقراء مصر.

حضر اللقاء وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، ومساعد الوزير المستشار عزت عوده رئيس هيئة مستشاري قضايا الدولة .

تناول اللقاء بحث سبل التكافل الاجتماعي التي سوف يقدمها قضاة مصر ومستشاري قضايا الدولة لأسر الشهداء والفقراء من أبناء الوطن كواجب فرض تجاه مصر وشعبها.

وتم افتتاح الصندوق برعاية وزير العدل، وكان أول المساهمين فيه المستشار الزند والمستشار خالد زين، ومساعدو وزير العدل وأعضاء مجلسي إدارة ناديي قضاة مصر ومستشاري قضايا الدولة.