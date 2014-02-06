أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الزند يفتتح صندوق التكافل الاجتماعي لأسر شهداء وفقراء مصر

Google+ Print
الزند يفتتح صندوق التكافل الاجتماعي لأسر شهداء وفقراء مصر الزند يفتتح صندوق التكافل الاجتماعي لأسر شهداء وفقراء مصر

عُقد صباح اليوم الخميس اللقاء التنسيقي بين مجلس إدارة نادي قضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، ومجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين، وذلك لوضع ﻻئحة صندوق التكافل اﻻجتماعي لرعاية أسر الشهداء وفقراء مصر.

حضر اللقاء وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، ومساعد الوزير المستشار عزت عوده رئيس هيئة مستشاري قضايا الدولة .

تناول اللقاء بحث سبل التكافل الاجتماعي التي سوف يقدمها قضاة مصر ومستشاري قضايا الدولة لأسر الشهداء والفقراء من أبناء الوطن كواجب فرض تجاه مصر وشعبها.

وتم افتتاح الصندوق برعاية وزير العدل، وكان أول المساهمين فيه المستشار الزند والمستشار خالد زين، ومساعدو وزير العدل وأعضاء مجلسي إدارة ناديي قضاة مصر ومستشاري قضايا الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

الأخبار - مصر ... تحقيق المصالح المتبادلة والندية مبادئ أساسية للعلاقات الخارجية

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

صورة ترامب جالسا وبجواره السيسي واقفا.. الرئيس المصري لم يكن الأول

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

بالصور- وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره اللبناني ملفات العمالة المصرية

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏

"معلومات الوزراء" ينفي تسريح العمالة المصرية الموجودة بدول الخليج ‏