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إجراءات أمنية مشددة وقطع بعض الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد

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إجراءات أمنية مشددة وقطع بعض الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد إجراءات أمنية مشددة وقطع بعض الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد

ارشيفية

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الخميس بأن القوات الأمنية فرضت صباح اليوم إجراءات أمنية مشدة وقطعت بعض الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إن القوات الأمنية أغلقت بعض الطرق الرئيسية ومنها جسر السنك الذي يربط منطقة العلاوي في جانب الكرخ بمنطقة السنك في جانب الرصافة، فضلا عن فرضها إجراءات أمنية مشددة وانتشار نقاط التفتيش بعضها لتفتيش المارة من المواطنين بين جانبي الكرخ والرصافة وبالعكس.

يذكر أن العاصمة بغداد كانت قد شهدت أمس سلسلة انفجارات بسيارات مفخخة وأحزمة ناسفة من بينها تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف مبنى وزارة الخارجية وسط العاصمة أسفر عن مقتل وإصابة 21 شخصا بينهم عدد من موظفي الوزارة وحماية ومراجعين، بحسب بيان للوزارة ذاتها، فيما أسفرت الانفجارات الأخرى عن مقتل وإصابة 74 شخصا، بحسب مصادر أمنية.

 

أ ش أ

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