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مقتل اثنين من عناصر ” داعش ” اثناء محاولتهما التعرض لإحدى نقاط التفتيش بالموصل

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مقتل اثنين من عناصر ” داعش ” اثناء محاولتهما التعرض لإحدى نقاط التفتيش بالموصل مقتل اثنين من عناصر ” داعش ” اثناء محاولتهما التعرض لإحدى نقاط التفتيش بالموصل

ارشيفية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم “الخميس”عن مقتل اثنين من عناصر تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” في الموصل مركز المحافظة، نحو 405 كم شمال العاصمة بغداد.

وقال الناطق الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العميد سعد معن – في بيان اليوم الخميس – إن قوة من فرقة المشاة الثانية تمكنت من قتل ارهابيين اثنين من تنظيم “داعش” أثناء محاولتهما التعرض لإحدى نقاط التفتيش في الساحل الأيسر من الموصل.

يذكر أن محافظة نينوى شهدت مساء أمس احباط محاولة لاقتحام سجن بادوش غربي الموصل، حيث هاجم مسلحون مجهولون السجن بقذائف الهاون ودارت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين أسفرت عن إحباط المحاولة.

 

أ ش أ

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