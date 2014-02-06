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إعلام الداخلة بالوادي الجديد ينظم ندوة بعنوان “الشباب والمشاركة السياسية”

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إعلام الداخلة بالوادي الجديد ينظم ندوة بعنوان “الشباب والمشاركة السياسية” إعلام الداخلة بالوادي الجديد ينظم ندوة بعنوان “الشباب والمشاركة السياسية”

محافظة الوادي الجديد

نظم مركز إعلام الداخلة ندوة إعلامية بعنوان “الشباب والمشاركة السياسية” وذلك بمقر مركز شباب مدينة موط فى إطار تنفيذ الخطة الإعلامية الخاصة بتفعيل دور الشباب فى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

حاضر في الندوة الدكتور عبد المنعم حنفى الاستاذ المتفرغ بجامعة قناة السويس وحضرها مجموعة من شباب الجامعات من الجنسين وأعضاء المركز ، وتناولت الندوة الوعى السياسي وأهميته فى الحياة السياسية ومفهوم المشاركة السياسية البناءة و مساهمته الإيجابية فى الارتقاء بالمجتمع والفرد ، صرح بذلك حمدى كامل مسئول البرامج التنموية بالمركز.

واضاف حنفي ان الندوة ناقشت أهمية إنشاء جمعيات علمية تكون أداة لنشر الوعى والمعرفة السياسية بين الشباب ، وأهمية دور المنظمات الأهلية فى تقديم خدمات المشاركة السياسية للشباب ، وضرورة مشاركة الشباب فى الحياة السياسية للحصول على استحقاقاته الانتخابية .

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