أرملة شكرى بلعيد تنتقد فى ذكراه استغلال قضيته وتعثر التحقيقات بشأن اغتياله

انتقدت بسمه خلفاوى أرملة المناضل التونسى الراحل شكرى بلعيد ما أطلقت عليه “إستغلال” قضيته وتعثر التحقيقات حول عملية اغتياله العام الماضى بتونس.

واعتبرت خلفاوى – فى حديث لصحيفة “ليبراسيون” الفرنسية اليوم الخميس أن وزير الداخلية التونسى تحدث عن “هدية” من خلال إعلان مقتل كامل جدادجى المشتبه فى عملية إغتيال بلعيد ولكنها “هدية مسممة..وأنا أرفضها”.

وأضافت أرملة بلعيد أن تلك الهدية هى لوزير الداخلية التونسى الذى احتفظ بمهام منصبه فى الحكومة الجديدة ، على الرغم من كل الاحتجاجات..وتساءلت عن أسباب الإعلان عن مقتل المشتبه فيه عشية الذكرى الأولى لإغتيال بلعيد، وهذا “لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة.. وهذا هو قرار سياسي، لاظهار ان التحقيق يتقدم”.

وقالت خلفاوى إن التحقيقات حول عملية اغتيال زوجها تسير فى الطريق الذى تريده وزارة الداخلية ومجموعات موازية في داخلها..مشددة على أن التحقيق لا يسير بطريقة جيدة.

وأكدت أرملة بلعيد أنه لا توجد رغبة في معرفة الحقيقة “ولكن بدلا من ذلك، هناك رغبة لإخفاءها، من قبل جماعات موازية داخل وزارة الداخلية، الذين هم متواطئون مع الجهات الراعية.

وشددت على أن أسرة بلعيد أصبحت أكثر تصميما على معرفة الحقيقة حول ملابسات إغتيال المناضل التونسى بلعيد.

أ ش أ