تجديد حبس المتورطين في تجارة الأعضاء البشرية بالمقطم 15 يوما

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس سمسارين من تجار الأعضاء البشرية 15 يوما على ذمة التحقيقات عقب اتهامهما لاستقطاب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية مقابل أجر مادي.

كان فى وقت سابق قرر المستشار هيثم نصار رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية حبس سمسارين من تجار الأعضاء البشرية 4 أيام عقب اتهامهما لاستقطاب المواطنين للتبرع بأعضائهم البشرية مقابل أجر مادي.

كشفت تحقيقات النيابة عن تقدم كل من الدكتور “رامى. ل”، والدكتور “محمد.ع” من مستشفى بيت الفضل بالمقطم، إلى قسم شرطة المقطم للإبلاغ عن متهمين طلبوا منهما إجراء عملية لبعض الأشخاص لنزع بعض أعضائهم البشرية، وبعد ذلك علما عن تورطهم بالإتجار وأن المجرى لهم العمليات الجراحية يتقاضون مبلغا ماديا كبيرا.

وتبين من التحقيقات وعقب إجراء تحريات المباحث عن الواقعة، تورط موظف بوزارة الصحة “أ.م”، وموظف آخر إداري “هانى.ح” عن تزوير أوراق للمواطنين لإجراء العمليات الجراحية لهم، وتسهيل الإتجار في أعضائهم البشرية