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سيميوني عقب خسارة الدربي الثقيلة: توجد مباراة عودة ويجب علينا لعبها

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سيميوني عقب خسارة الدربي الثقيلة: توجد مباراة عودة ويجب علينا لعبها سيميوني عقب خسارة الدربي الثقيلة: توجد مباراة عودة ويجب علينا لعبها

دييجو سيميوني

رفض المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييجو سيميوني الاستسلام عقب خسارة فريقه بذهاب نصف نهائي كأس الملك لكرة القدم بملعب سانتياجو برنابيو بثلاثية نظيفة، مشيرا إلى أنه لا تزال هناك “90 دقيقة أخرى يجب لعبها”.

ونقلا عن وكالة الأنباء الاسبانية، قال سيميوني، الذي أشاد بالمباراة التي قدمها الريال، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء “الاحتمالات؟ حسنا.. لا تزال هناك 90 دقيقة متبقية يجب لعبها”.

وصرح المدرب “الريال قدم مباراة جيدة للغاية ويجب تقديم التهنئة له، حاولنا إيجاد سبل لصنع الخطورة ولكننا فشلنا”.

وأضاف سيميوني، الذي لم يبد امتعاضا من التحكيم “لقد دخل مرمانا هدفين عقب ارتطام الكرة بلاعبينا، بعيدا عن هذا لم توجد فرص خطيرة، ولكن النتيجة جيدة بالنسبة للخصم”.

وأردف المدير الفني للفريق الذي يحمل لقب الكأس “التحكيم لم يؤثر في مباراة اليوم وكذلك في نهائي الكأس العام الماضي، إن الحكام يتخذون القرارات على ضوء ما يرونه”.

وأكمل سيميوني “لم نقدر على التركيز كما كنا نرغب، لقد ضغطوا علينا بصورة جيدة حينما كانت الكرة تضيع منهم، الحظ وقف إلى جانبهم في الهدف الأول أيضا”.

وتابع المدرب “الريال دائما قوي، والمرات التي لم يتحل خلالها بهذه الصفة كانت قليلا.. لا أعتقد أن هذه كانت من أسوأ مبارياتنا على الصعيد الدفاعي، خاصة في ظل أن هدفين دخلا مرمانا بسبب سوء الحظ”.

 

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