تجمهر فلاحو “الحزام الأخضر” بسبب إزالة زراعاتهم بأسيوط

أثار قيام جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتنفيذ حملة إزالات لبعض زراعات مستصلحي الأراضي الصحراوية، وواضعي اليد بمنطقة الحزام الأخضر ، استياء الفلاحين الذين تجمهروا بالقرب من زراعاتهم احتجاجا على بدء قيام الدولة بتنفيذ قرارات الإزالة للزراعات بهذه الأراضي ، دون إنذار مسبق بدعوى اقامة غابة خشبية .

وقال الفلاحون أن هذه الأراضى وضع آبائهم اليد عليها من قبل عام 1980، وقاموا باستصلاحها ودفعوا كل ما يملكون لإستصلاح هذه الأرض حتى أصبحت أرضا قابلة للزراعة يزرعون فيها القمح والخضروات والثمار والرمان الذى بدءوا فى تصديره للخارج فى الوقت الذى تحتاج فيه الدولة لحبة القمح ولن يتركوها الا بدمائهم .

وطلب الفلاحون من المشير عبد الفتاح السيسى أن ينقذهم ويقنن اوضاعهم، واوضحوا أنهم لا يريدون شيئا من الدولة الا ان تملكهم الأرض التى يزرعونها حتو ولو دفعوا أموال اخرى للدولة .

وقال أحمد مطر فلاح” انا قمت بإستصلاح أكثر من 75 فدان منذ عام 1982 وقمت بعمل حيازة مستلزمات إنتاج ،ودفعنا المبالغ ومعنا إيصالات بها ، موضحاً أنه يقوم بزراعة قمح ،وبصل وبرسيم وشعير ، وان أفراد اسرته وعددهم 30 شخصاً يعملون فى هذه الأرض .

> وقال حجازي أبو ليفه، أحد المتضريين من الإزالات أنه قام بوضع يده على قطعة أرض، عام 1996، ثم توجه لمحافظ أسيوط وقتها بطلب رسمي للموافقة على منحه الأرض وحصل على موافقة بالتخصيص .

وأكمل حجازى أنه قام بإنزال ماسورة أعماق لمسافة 180 متر لري الأرض، واستصلحت قرابة ال30 فدان بناء على توجيهات المحافظة فى هذا التوقيت ولكن فوجئت ودون سابق إنذار بإتصال تليفونى أمس يخبرونى إزالة زراعاتى وتجريف الارض .

وأوضح أبو ليفة أن هذه الإزالة كبدته خسائر كبيرة بسبب ما قام بصرفه على هذه الأرض من تكاليف مواتير وزراعات وسماد وغيرها، مؤكداً انه لن يترك الأرض، مهما حدث وسيطلب تعويض من الدولة على هذه الخسائر .

وأوضح الفلاحون أن آلاف الأفدنة المزروعة بالقمح والخضروات، مهددة بالتجريف بسبب تعنت مسئولى الجهاز ومطاردة الفلاحين بالرغم من وضع أيديهم على هذه الأرض .