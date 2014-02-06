العثور على جثامين ثمانية عمال كانوا محاصرين داخل منجم للذهب بجنوب افريقيا

أعلنت سلطات جنوب افريقيا العثور على جثامين ثمانية عمال كانوا محاصرين داخل منجم للذهب بالقرب من مدينة جوهانسبرج.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الخميس ان فرق الاغاثة تمكنت من الوصول لثمانية عمال وانقاذهم، بينما عثرت على جثامين ثمانية اخرين، ومازال عامل واحد فى عداد المفقودين.

وكان العمال قد علقوا على عمق 700ر1 متر تحت الارض بعد اندلاع حريق فى المنجم لم يتسن بعد تحديد اسبابه، وقد اعاقت الادخنة الناجمة عن الحريق والسقوط المتكرر للصخورجهود الاغاثة .

من جانبها، اعربت وزيرة الموارد المعدنية سوزان شابانجو عن بالغ اسفها حيال الحادث، واكدت ان السلطات تبذل قصارى جهودها من اجل تحديد الاسباب التى ادت الى وقوع الحادث لمنع تكراره فى المستقبل.

أ ش أ