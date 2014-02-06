أخبار عاجلة

الاخبار - أبو الغيط... توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الأوروبى لعقد أجتماع عربى أوروبى فى القاهرة -
الأخبار - 14 قتيلا و50 مصاباً فى هجوم على محطة لمترو فى مدينة سان بطرسبرج الروسية -
وزير السياحة يفتتح مؤتمرًا سياحيًا عالميًا بميلانو تعزيزا للسياحة الإيطالية الوافدة -
الصندوق الاجتماعي للتنمية ينظم مؤتمرًا للمرأة في محافظة المنيا -
10 نقاط هامة حول قانون التخطيط الموحد -
القاضي يشهد توقيع عقد إقامة معمل «شنايدر إليكتريك» في برج العرب -
الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20% -
غادة صقر تطالب محافظ دمياط بإرجاء تنفيذ قرار إغلاق المقاهي مبكرًا -
لجنة الإسكان تناقش مشروع قانون تنظيم التطوير العقاري الأسبوع المقبل -
مدبولي: أعداد المحولين من مدينة 15 مايو وحلوان إلى «أكتوبر وبدر» تزداد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

العثور على جثامين ثمانية عمال كانوا محاصرين داخل منجم للذهب بجنوب افريقيا

Google+ Print
العثور على جثامين ثمانية عمال كانوا محاصرين داخل منجم للذهب بجنوب افريقيا العثور على جثامين ثمانية عمال كانوا محاصرين داخل منجم للذهب بجنوب افريقيا

ارشيفية-عمال بمنجم للذهب

أعلنت سلطات جنوب افريقيا العثور على جثامين ثمانية عمال كانوا محاصرين داخل منجم للذهب بالقرب من مدينة جوهانسبرج.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بى بى سى اليوم الخميس ان فرق الاغاثة تمكنت من الوصول لثمانية عمال وانقاذهم، بينما عثرت على جثامين ثمانية اخرين، ومازال عامل واحد فى عداد المفقودين.

وكان العمال قد علقوا على عمق 700ر1 متر تحت الارض بعد اندلاع حريق فى المنجم لم يتسن بعد تحديد اسبابه، وقد اعاقت الادخنة الناجمة عن الحريق والسقوط المتكرر للصخورجهود الاغاثة .

من جانبها، اعربت وزيرة الموارد المعدنية سوزان شابانجو عن بالغ اسفها حيال الحادث، واكدت ان السلطات تبذل قصارى جهودها من اجل تحديد الاسباب التى ادت الى وقوع الحادث لمنع تكراره فى المستقبل.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا