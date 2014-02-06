أمريكا تحذر مطاراتها بشأن مواد متفجرة يمكن وضعها بأنابيب معجون الأسنان

قال مسئول أمني أمريكي بارز إن الولايات المتحدة أصدرت تحذيرا إلى المطارات وبعض شركات الطيران التي تسير رحلات إلى روسيا بمناسبة دورة الألعاب الشتوية يطالبها بفحص أنابيب معجون الأسنان التي قد تحتوي على مكونات لصنع قنبلة على متن طائرة.

ولم يذكر المسئول الأمريكي عما إذا كانت معلومة استخباراتية هي التي أدت إلى ذلك التحذير الذي لم يعلن عنه للعامة أم لا.وكانت شبكة إيه.بي.سي. نيوز أول من أورد نبأ هذا التحذير.

والقوات الروسية الآن في حالة تأهب لإحباط أي هجمات إرهابية محتملة أثناء دورة الألعاب التي تبدأ يوم الجمعة المقبل في سوتشي.

وعبر بعض المشرعين الأمريكيين عن قلقهم بشأن الأمن في المنتجع المطل على البحر الأسود لكن الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال إنه يعتقد أن سوتشي آمنة.

وقتل انتحاريون 34 شخصا في مدينة فولجوجراد الروسية الواقعة على مسافة 700 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من سوتشي في شهر ديسمبر، وأثارت الهجمات مخاوف من العنف في الدورة الأولمبية.

وقال مسؤولو أمن أمريكيون، إنهم ليس لديهم معلومات بخصوص تهديدات محددة للولايات المتحدة الآن.

وكان رجل نيجيري قد حاول في عام 2009 تفجير مادة متفجرة كانت مخبأة في سرواله الداخلي على متن طائرة كانت متوجهة إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2001 حاول رجل تفجير طائرة بمتفجرات وضعها في حذائه.

رويترز