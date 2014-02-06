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"اليوم السابع"يرصد هدوءا بجسر السويس من العباسية حتى سوق القنال الدولى

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"اليوم السابع"يرصد هدوءا بجسر السويس من العباسية حتى سوق القنال الدولى "اليوم السابع"يرصد هدوءا بجسر السويس من العباسية حتى سوق القنال الدولى

رصد "اليوم السابع"، هدوءا كاملا بداية من ميدان العباسية، وصولا إلى نهاية شارع جسر السويس، مرورا بميدان ابن سندر والحلمية، حتى منطقة الألف مسكن والعرب، ومنطقتى الجراج وسوق القنال الدولى، وعدم وجود أى حالة غير طبيعية تكشف عن وقوع انفجارات، أو أى هجمات على المنطقة المحيطة بالتجنيد بشارع جسر السويس.

وكان شهود عيان ذكروا لـ"اليوم السابع"، وقوع انفجارات بمنطقة جسر السويس، مؤكدين أنها تتراوح مابين 3 أو 4 انفجارات.

ورصد "اليوم السابع" هدوءا كاملا بمصر الجديدة وميادين تريومف وسفير وهليوبوليس والحجاز وسانت فاطيما، وأكد عدد من أفراد الأمن المتواجدين بخدماتهم الاعتيادية، عدم سماعهم أى دوى انفجارات أو تلقيهم بلاغات من قياداتهم بوقوع انفجارات، أو أى حالة استنفار أمنى تتطلبها مثل تلك الحوادث حال وقوعها.

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